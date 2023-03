Amara sorpresa ieri mattina per alcuni pendolari. Quando sono andati a riprendere l'auto hanno scoperto il furto. Ignoti hanno rubato marmitte catalitiche. Tre le macchine prese di mira. Erano parcheggiate nell'area del parcheggio della stazione ferroviaria di Ferentino-Supino.

La ricostruzione

Raid ai danni dei pendolari nella serata tra sabato e domenica scorsa. Ignoti hanno rubato la marmitta catalitica da tre auto parcheggiate alla stazione. A scoprire l'accaduto sono state le stesse vittime quando sono andate a riprendere la macchina.

I precedenti

Quello dei danni ai veicoli non è il primo episodio accaduto nella zona. In più occasioni sono stati denunciati danneggiamenti alle auto in sosta.

Finestrini rotti, veicoli ritrovati su quattro blocchetti senza pneumatici. L'altro ieri sera, invece, in azione ladri di marmitte. Come detto ad essere stati presi di mira sono stati tre mezzi.