Un brutto risveglio per i residenti del condominio Valle ai Cavoni. Ieri mattina, un gruppo di abitanti della palazzina ha fatto i conti con un raid vandalico. Notte tempo, qualcuno ha squarciato i pneumatici di otto autovetture.

Comprensibile la rabbia e la frustrazione di chi, ieri mattina, si è alzato per andare al lavoro, per farsi una passeggiata o per andare, più tardi, alla partita del Frosinone e ha dovuto fare i conti del danno subito.

Racconta un residente: «Dalla farmacia al piazzale hanno squarciato le gomme a 7/8 macchine, ad alcune anche due ruote. Vediamo ora se con le 800 videocamere in città si potrà scoprire il responsabile». I residenti, intanto, hanno annunciato che presenteranno un denuncia contro ignoti per segnalare l'accaduto. Visionate anche le telecamere della stessa farmacia e di un altro esercizio commerciale della zona nella speranza di immortalare se non il momento dell'atto vandalico quantomeno movimenti sospetti. Lo stesso si farà anche su altre telecamere della zona. La speranza di chi ha subito l'atto vandalico è che si riesca a individuare il responsabile.

Peraltro, in zona, non è la prima volta che succede un atto vandalico. Qualche mese erano stati rotti i vetri di alcune auto in sosta. Bisognerà capire se, questa volta, si è trattato di un atto vandalico, di una ragazzata o di un'azione di più grave, magari destinata a colpire qualcuno in particolare, colpendo però nel mucchio. I residenti chiederanno anche di parlare con il sindaco Riccardo Mastrangeli per chiedere più sicurezza nel quartiere e magari qualche videocamera in più. Le auto prese di mira si trovavano parcheggiate nel piazzale condominiale che risulta però aperto all'esterno. Ieri, chi ha potuto ha provveduto subito a effettuare la riparazione e a rimettere in moto la vettura, mentre chi non c'è riuscito, suo malgrado, ha dovuto lasciare l'auto ferma in attesa di poterla riprendere domani mattina.