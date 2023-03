Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri presso Campocatino. Una donna è rimasta gravemente ferita, a seguito di una brutta caduta nella quale ha battuto la testa. La donna è stata immediatamente soccorsa, ma in virtù delle sue condizioni non ottimali sono stati allertati i soccorsi del 118. I sanitari, prontamente intervenuti sul posto, hanno provveduto a stabilizzare la persona ferita e, sempre in considerazione della gravità della situazione, hanno ritenuto opportuno allertare l'elisoccorso.

Il mezzo è atterrato non lontano dalle piste di sci, affollate in quel momento da tanti avventori, data la bella giornata di sole che ha attirato molti amanti degli sport invernali. Una volta caricata sull'eliambulanza, la sfortunata donna è stata trasferita in un ospedale della capitale per ricevere le cure più adeguate. Le sue condizioni, come detto, sono serie: l'augurio è che la signora possa ristabilirsi il più presto possibile e riabbracciare i suoi familiari.