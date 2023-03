Quando la sanità funziona. E i pazienti decidono di rendere pubblica la loro esperienza. I ringraziamenti, questa volta, sono indirizzati al personale sanitario del reparto di chirurgia generale e al primario dott. Nicola Apice. Una testimonianza su tutte: «Mi è stato diagnosticato un tumore al colon, esteso e da operare subito – ha raccontato un paziente – Come spesso accade, con la diagnosi inizia la ricerca dei centri di eccellenza a cui affidarsi. Ma ho avuto un incontro con il chirurgo Marcello Beverati, che mi ha spiegato molto chiaramente un possibile percorso chirurgico e terapeutico per affrontare la malattia. Durante il colloquio ho avvertito la sicurezza e la tranquillità, frutto di una lunga e qualificata esperienza. Mi sono sentito accolto, in buone mani e senza esitazioni ho scelto di fidarmi e soprattutto di affidarmi alle sue cure».

L'intervento è riuscito e il post operatorio si è contraddistinto per professionalità e umanità.

«Grazie di cuore a tutto il personale del reparto di chirurgia dell'ospedale Spaziani di Frosinone», ha concluso il paziente, fiducioso che la sua testimonianza possa essere di aiuto per altri che come lui decideranno di affidarsi alle cure dell'ospedale del capoluogo.