Allarme sicurezza sulle strade: in un punto di corso Volsci la pavimentazione ha ceduto mentre una grossa buca è comparsa improvvisamente in via Marsicana. Nel primo caso, sulla strada principale del centro, si è registrato un cedimento del selciato. Il luogo, alla fine del rettilineo, poco prima del ponte di Napoli, è stato subito transennato per evitare agli automobilisti di parcheggiare e ai pedoni di transitare. Ogni giorno il cedimento appare più marcato. I residenti della zona sono preoccupati e raccontano che non è la prima volta che il problema si verifica.

«Il punto è sempre lo stesso - riferisce un cittadino che abita in una palazzina storica situata alle spalle del punto che ha ceduto - Ormai da anni vediamo il terreno cedere, facciamo la segnalazione e mettono le transenne. Nel tempo sono stati eseguiti diversi lavori, ma si è trattato di interventi tampone visto che ciclicamente il problema si ripropone. Abbiamo paura che prima o poi si crei una vera e propria voragine. Per questo bisogna intervenire subito. Noi che abitiamo qui vediamo ogni giorno che il cedimento peggiora coinvolgendo anche il marciapiede».

Al suo appello si aggiunge quello di un altro cittadino che abita in via Marsicana. Poco prima del cartello che indica l'ospedale Santissima Trinità si è formato un piccolo ma insidioso cratere. Anche in questo caso state sistemate delle transenne per circoscrivere la buca e avvertire del pericolo, ma non basta. «Servono le luci per segnale a chi viaggia di notte la presenza delle transenne - osserva l'uomo - e poi mancano i segnali che vanno posti centocinquanta metri prima». L'assessore alle manutenzioni Francesco De Gasperis ha assicurato che in via Marsicana verrà predisposta la corretta segnaletica e che per corso Volsci bisognerà affidare uno studio tecnico per capire come intervenire.