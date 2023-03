Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Frosinone e i loro colleghi del Radiomobile della compagnia hanno arrestato per spendita di monete false un uomo di 54 anni di origini campane, incensurato, percettore del reddito di cittadinanza.

Nella tarda mattinata, utilizzando una Fiat Panda con targa straniera, l'uomo si è recato in alcuni negozi del capoluogo facendo acquisti e pagando con banconote da 20 euro poi risultate false.

I gestori, insospettiti, hanno segnalato l'accaduto al 112 che ha inviato sul posto le pattuglie. Nel giro di pochi minuti l'uomo è stato rintracciato e fermato.

Il malvivente è stato trovato in possesso di 14 banconote da 20 euro con lo stesso numero seriale. Altre 71 banconote sono state trovate nella stanza d'albergo in cui alloggiava, per un totale di 1.700 euro falsi. Ieri il suo arresto è stato convalidato.