Per tutti è stata, era e sarà sempre "La Preside". Per antonomasia.

Maria Pia Spaziani D'Emilia è morta all'alba del 17 marzo. Aveva 89 anni. Un simbolo della scuola, ma anche della cultura. Sia nel capoluogo che nell'intera provincia. Per molti anni professoressa (amatissima) e poi preside del liceo scientifico "Francesco Severi" di Frosinone. Intelligente, brillante, preparata, attenta ad ogni dettaglio, appassionata di un lavoro che ha rappresentato una parte fondamentale della sua stessa vita. Professionista di elevato spessore, ha costantemente promosso processi di innovazione in campo scolastico, precorrendo i tempi dell'evoluzione didattico-scientifica nella scuola superiore di secondo grado.

Con i suoi insegnamenti ha inciso direttamente e indirettamente nella formazione di migliaia di studenti del nostro territorio. Nella scuola si formano i lavoratori e le classi dirigenti del futuro. Per questo la responsabilità dei docenti è enorme e delicata, ma anche affascinante. Per Maria Pia Spaziani D'Emilia tutto questo era un imperativo categorico. Ha interpretato il ruolo di preside con la visione di chi ha la consapevolezza che il futuro si costruisce con l'impegno quotidiano, con i piccoli-grandi risultati che fanno la differenza.

Quella di Maria Pia Spaziani D'Emilia è una storia culturale e formativa che non si è conclusa il 17 marzo, perché ha lasciato una parte di sé nei figli, nei nipoti e in tutte le generazioni di studenti e docenti con i quali ha interagito. Proprio agli studenti si è sempre dedicata con un'attenzione e una dedizione assolute. Dal canto loro professori e alunni l'hanno sempre ricordata e continueranno a ricordarla come "La Preside".

Per Robert Frost «la ragione principale per andare a scuola è quella di imparare, per il resto della vita, che c'è un libro per tutto».

Il libro più importante per tanti professori e studenti è stato però l'esempio quotidiano della preside Maria Pia Spaziani D'Emilia. Sempre sul pezzo, sempre un passo avanti, sempre al timone trasmettendo sicurezza e serenità.

I funerali saranno celebrati, oggi, alle ore 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio. Alla famiglia della preside Maria Pia Spaziani D'Emilia le condoglianze di Ciociaria Oggi.