In tanti per l'ultimo saluto a Emilio Iacobelli, l'uomo di Arpino di 53 anni trovato senza vita nella sua abitazione martedì mattina. La salma è arrivata dall'ospedale Santa Scolastica di Cassino dove ieri è stata eseguita l'autopsia. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Arpino oggi pomeriggio. La ditta d'onoranze funebri che ha eseguito il servizio è la Musi di Arpino. In molti hanno espresso messaggi di vicinanza alla famiglia del defunto.