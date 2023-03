Questa mattina, dopo una lunga pausa, nel comando dei vigili del fuoco di Frosinone si è effettuata la prima visita guidata da parte di un'istituto scolastico della provincia. Il salvataggio della mascotte "Fiamma", gattino dispettoso, ha reso i bambini ancora più entusiasti e soddisfatti.

Numerose le richieste da parte delle direzioni didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per effettuare le visite presso questo comando. L'obbiettivo del progetto è far conoscere ai bambini l'organizzazione ed i compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco e divulgare la cultura della sicurezza di cui il dipartimento del corpo nazionale dei vigili del fuoco è fortemente sostenitore. Tutte le informazioni per fare istanza di visita presso il comando di Frosinone è disponibile sul sito web.