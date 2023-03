Una Classe A di colore scuro, con a bordo tre persone. Si aggirava con fare sospetto nel centro storico di Veroli. Avvistata da alcuni cittadini che hanno subito contattato i carabinieri.

Sulle tracce del veicolo segnalato si sono messi subito i militari. Veicolo che è stato intercettato sulla Ss 155 per Fiuggi all'altezza del bivio di Guarcino.

Il conducente alla vista della pattuglia ha pigiato sull'acceleratore fuggendo ad alta velocità facendo perdere le tracce.

La ricostruzione

Sono circa le 20. Ora di cena. In tanti sono attorno alla tavola ma ogni piccolo rumore, ogni situazione sospetta richiama la loro attenzione. Sabato scorso un furto proprio nel centro storico, sempre verso l'ora di cena, ha suscitato preoccupazione e massima allerta. E proprio l'altra sera una macchina sospetta è stata avvistata nella zona, nel cuore della città ernica. All'interno tre persone. Alcuni residenti hanno contattato i carabinieri per segnalare la macchina. Immediatamente è stata diramata la nota alle forze dell'ordine. L'auto, una Classe A scura, è stata intercettata dai militari nelle vicinanze del bivio di Guarcino. Il conducente, come detto, alla vista dei carabinieri si è dileguato facendo perdere le tracce.

Sabato scorso il furto in un'abitazione del centro. Portati via tre orologi e circa 3.000 euro. Alta, dunque, l'attenzione anche dei residenti.

Importante la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine. Ricordiamo che in caso di auto e persone sospette, potrebbero infatti aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni.

In alcuni casi, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare, inoltre, la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.