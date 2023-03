In attesa degli sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio di Thomas Bricca, sempre attiva è la "macchina" organizzativa per ricordare il diciannovenne e tenere alta l'attenzione su quanto accaduto, con uno sguardo diretto ai giovani e alla loro condizione. A farsi promotrice delle iniziative è, ancora una volta, la famiglia di Thomas. Come annunciato dallo zio del ragazzo, Lorenzo Sabellico, tra qualche giorno nei giardinetti pubblici sarà posizionato "L'albero di Thomas". Un agrifoglio "Pensato come l'albero delle opportunità, delle possibilità, dove anche il frutto più acerbo, domani, con il tempo e senza pregiudizio, se curato e accompagnato fino alla maturazione, diverrà commestibile". In sostanza, si vorrebbe creare un punto di riferimento e di aggregazione per i giovani della città, proprio nel nome di Thomas. Si sta aspettando l'autorizzazione del Comune per stabilire la data.

Un'altra manifestazione in cantiere vedrà sempre la partecipazione dei ragazzi: una mobilitazione di tutte le scuole del territorio per richiedere progetti, idee e attività per le fasce giovanili della città, allo scopo di combattere devianze e disagi. Anche in questo caso, la famiglia è in contatto con le dirigenze scolastiche degli istituti locali per concordare insieme il giorno più adatto per lo svolgimento del corteo lungo le strade del centro cittadino.

Le indagini

Nel frattempo, la famiglia Bricca, assistita dall'avvocato Marilena Colagiacomo, attende l'esito dei riscontri del Racis sul cellulare di Mattia Toson, indagato per concorso in omicidio. Il primo passo è quello di realizzare una copia forense della memoria dello smartphone, dopo di che si passerà all'analisi di fotografie, messaggi, chat. Si cercherà tra le conversazioni ancora presenti e, eventualmente, tra i dati che sono stati cancellati: quest'ultima sarebbe la parte più complessa a livello tecnico. Tutte le informazioni raccolte dovranno confermare l'esatta corrispondenza del racconto fornito da Mattia Toson su quanto fece la sera del 30 gennaio scorso. Se, al contrario, dovessero sorgere delle incongruenze, allora lo scenario sarebbe differente.