Ultimi giorni per presentare al Comune la richiesta di un contributo integrativo a sostegno dei canoni di locazione relativi al 2022. Il termine per l'inoltro delle domande, infatti, è stato fissato a domani, 17 marzo. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio Servizi sociali e dovrà pervenire tramite e-mail all'indirizzo: sociale@comune.villasantostefano.fr.it. Oppure, potrà essere presentata all'Ufficio protocollo direttamente in municipio.

Si tratta di un piccolo aiuto al bilancio delle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Il sussidio si avvale dei fondi stanziati dalla Regione Lazio e distribuiti ai Comuni che, nei limiti della disponibilità regionale erogata, potranno liquidare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante. L'avviso si rivolge a quelle famiglie che, oltre a essere residenti o domiciliate per motivi di studio o lavoro in una casa in affitto, abbiano al loro interno componenti che non posseggano nel Comune di residenza altri alloggi idonei al nucleo in questione.

Inoltre, nessuno deve avere ottenuto per le mensilità per le quali si richiede il sussidio, l'attribuzione di altri contribut a sostegno dell'affitto dalla Regione Lazio, enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi. Ulteriore requisito da rispettare è quello di non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata o convenzionata. Riguardo il limite reddituale, l'Isee del nucleo familiare non deve superare i 14.000 euro e l'incidenza del canone annuo corrisposto non deve risultare superiore al 24% dello stesso. Non sono previsti cumuli con il reddito di cittadinanza.