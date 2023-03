Camionista operato d'urgenza dopo un tragico incidente: scende dal mezzo pesante e resta infilzato con un paletto di acciaio. Immediato il suo ingresso in sala operatoria. Ancora poco chiari i contorni di quello che appare davvero essere un tragico evento: secondo quanto appreso, sembrerebbe che l'uomo non abbia proprio visto la presenza del palo, restando letteralmente infilzato. Immediato l'arrivo dei soccorritori che hanno trasportato il trentasettenne in ospedale in gravi condizioni. Disposto un delicato intervento chirurgico.