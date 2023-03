Ennesima truffa agli anziani scoperta dalla polizia di Stato. Gli agenti della sottosezione di Cassino fermano due persone alla stazione di servizio Casilina a bordo di una Lancia Y "modificata". Nella parte centrale della vettura, infatti, (dove è il freno a mano) una bustina in plastica contenente 200 euro in contanti e numerosi gioielli. Un campanello d'allarme che ha subito indirizzato gli agenti nella giusta direzione. Sicuri dell'ennesima truffa agli anziani, hanno infatti proceduto in mirati accertamenti grazie anche alla collaborazione del commissariato di Aurelio che ha confermato i sospetti.

La vittima, una anziana, ha ricevuto una telefonata da un sedicente nipote che le chiedeva di ritirare e pagare per suo conto un pacco del valore di oltre 5.000 euro a un giovane che si stava recando presso la sua abitazione. La malcapitata consegnava denaro e gioielli. Il più giovane dei due fermati è stato identificato dalla nonnina come colui al quale erano stati consegnati i valori. I due truffatori su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida. I gioielli e il denaro restituiti alla vittima.