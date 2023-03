Denunciato per la "truffa dello specchietto". Identificato un trentunenne, residente a Casalnuovo di Napoli, che già aveva tentato la scorsa settimana la stessa truffa. Dopo aver parcheggiato una Range Rover Evoque, presa a noleggio in un tratto di via San Giuliano a Sora, al passaggio di una Opel Astra aveva tentato di farsi rimborsare lo specchietto rotto, chiedendo 350 euro a un ventunenne sorano che, fortunatamente, si è accorto che qualcosa non andava e si era messo in contatto con i carabinieri.

Nel momento in cui stava andando a prelevare i soldi al bancomat, è arrivata una pattuglia dei carabinieri che lo ha identificato e denunciato. A seguito della notizia della denuncia diversi cittadini si sono rivolti ai carabinieri per verificare la possibilità che altri fatti analoghi potessero nascondere lo stesso raggiro. Venerdì scorso infatti si è presentato al comando dei carabinieri un cinquantottenne di Sora, che si è rivisto nella scena descritta e ha deciso di denunciare quanto era accaduto anche a lui. In quella circostanza ha rimborsato, se così si può dire, 190 euro per il danno che credeva di aver provocato.

Lunedì scorso, invece, un ventinovenne di Castelliri, ha raccontato di essere stato vittima di un analogo fatto, avvenuto nel mese di agosto scorso. In quella circostanza mentre era alla guida dell'autofurgone della società per la quale lavora, nel superare una Nissan Qashqai nera, poi risultata sempre noleggiata, è stato rincorso e fermato. Anche in quel caso la vittima ha consegnato al malfattore, più di 400 euro.