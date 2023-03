Settantanove anni dalla distruzione della città, Cassino non dimentica. Diverse le commemorazioni in centro, con il ritorno in piazza Miranda del giuramento dei volontari in forma prefissata dell'80° Rav.

Esattamente 79 anni fa, dalla mattina fino al primo pomeriggio gli alleati sganciarono oltre 1.250 tonnellate di bombe con l'utilizzo di 500 bombardieri, 200 cacciabombardieri, 750 cannoni, 400 carri armati. Oggi Cassino, città martire, torna a ricordare l'importanza della pace e lo fa con una speciale celebrazione. Tutte le più alte autorità riunite in piazza Miranda per ricordare il valore supremo, bene da tutelare sempre