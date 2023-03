I carabinieri del Nas hanno realizzato una campagna di controlli a livello nazionale finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici.

In provincia di Frosinone sono state sei le ispezioni effettuate in centri cottura e mense scolastiche. Due centri cottura, operanti per istituti di ogni ordine e grado, sono risultati non conformi per la mancanza di requisiti igienico-sanitari e strutturali e una mensa, della scuola dell'infanzia, è risultata carente dal punto di vista igienico-sanitario. Per tali criticità è stata interessata l'Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Inflitte sanzioni per 2.000 euro.