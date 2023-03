Claudia Conte è stata premiata a Roma nella prestigiosa sede della Sala della Protomoteca in Campidoglio per il suo incessante impegno per i diritti umani e delle donne. Alla presentatrice e attivista ciociara è stato conferito il riconoscimento "RomaRose-Non solo 8 marzo".

Per la Giornata internazionale della donna, il Comune di Roma premia talenti e impegno al femminile, donne che si sono contraddistinte in ambiti diversi, tra spettacolo, cultura, giornalismo, sport, politica, ma anche imprenditoria e mondo accademico. Senza dimenticare il sociale e le forze dell'ordine.

«Dedico questo premio a tutte le donne che soffrono, a coloro che, ancora oggi, in diverse parti del mondo, lottano per la conquista della libertà e dei diritti. Come in Iran e Afghanistan; alle donne morte nel naufragio di Cutro perché illuse dagli scafisti sciacalli inseguivano la speranza di un mondo migliore; e a tutte le donne vittime di violenza. L'esempio di chi ce l'ha fatta, di tante donne che sono riuscite a realizzare i propri sogni, deve essere il faro per tutte noi».

Queste le parole di Claudia Conte, che tra le numerose attività di tutela dei diritti umani è promotrice di Women For Freedom, progetto che attraverso il mondo dell'arte e della legalità "toglie il velo e la censura alle sorelle iraniane e afghane". Fino all'11 aprile a Milano è possibile visitare la mostra d'arte che coinvolge le opere delle artiste iraniane Fariba Karimi, Pegah Pasyar e Bahar Hamzehpour, dell'artista afghana Tahmin Alizada e dell'artista ucraina Tetyana Erhart. Presente anche una litografia ritraente l'arazzo che il giovane artista italiano Sebastiano Furlotti ha dedicato a Mahsa Amini, la ragazza iraniana la cui vita è finita tragicamente a causa di un velo non correttamente indossato. Particolare attenzione anche alle donne ucraine ad un anno dall'invasione russa.

Tra gli altri riconoscimenti Claudia ha già ricevuto l'oscar dei giovani in Campidoglio, il premio Eccellenze italiane in Senato. È tra i Protagonisti di Business People 2022, inserita tra le Most Powerful Women da Fortune e Forbes 2023. Portavoce della prestigiosa Academy Spadolini e Rode Model per Valore Donna.