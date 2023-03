Ladri in azione nella serata di sabato scorso in un'abitazione del centro storico a Veroli. Rubati orologi e soldi. A fare l'amara scoperta sono stati i proprietari al rientro. Presentata denuncia contro ignoti.

I militari hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire agli autori del raid.

La ricostruzione

Quando sono rientrati hanno capito subito che qualcuno durante la loro assenza si era intrufolato furtivamente nell'abitazione. I ladri una volta all'interno hanno messo a soqquadro le stanze e portato via tre orologi e circa 3.000 euro. Constatato il furto, per i proprietari non è rimasto altro da fare che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno avviato quindi le indagini per cercare di dare un nome e un volto ai responsabili del raid a segno sabato in un'abitazione in pieno centro storico.

Ricordiamo anche l'importanza della collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni. In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare inoltre la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.