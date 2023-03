Un uomo di cinquantatré anni, E. I. è stato trovato senza vita in casa, nel cuore di Arpino. Probabilmente un malore improvviso. I familiari lo chiamavano al telefono e non rispondeva, poi le ricerche e la triste realtà. La comunità è scossa per la tragica notizia. Sul posto i carabinieri e i sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.