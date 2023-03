Trasportato in ospedale con una ferita alla testa. Un uomo è stato aggredito ieri sera in via Mascagni con una tronchese. È successo intorno alle 21. All'arrivo dei carabinieri, contattati da alcuni passanti, dell'aggressore non c'era più traccia. Il ferito è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Ha riportato una prognosi di dieci giorni. L'uomo avrebbe sostenuto di essersi ferito da solo. Ma alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto una persona che lo aggrediva con un arnese di ferro. Indagano i carabinieri.