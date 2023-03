Nel fine settimana i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni del territorio sono stati impegnati in una serie di controlli nell'area della movida di Cassino. Obiettivo dell'attività la vigilanza del centro urbano e delle aree maggiormente colpite dai reati predatori. I militari hanno posto l'attenzione anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti controllando i punti di ritrovo dei giovani per impedire in verificarsi di episodi di disturbo della quiete, ubriachezza molesta e abbandono dei rifiuti, tipici della "cattiva movida".

Nel corso dei servizi sono stati controllati oltre 100 veicoli e identificate circa 150 persone, tra conducenti e passeggeri, e nei casi sospetti, la polizia giudiziaria ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Inoltre sono stati controllati sei esercizi pubblici, prestando particolare attenzione alla illecita somministrazione di alcool ai minori. Proprio nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria sono stati recuperati un monopattino e una bicicletta elettrica oggetto di furto.