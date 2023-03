Nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'assunzione di sette agenti di polizia locale indetto dal Comune di Sora.

Sono più di ottocento gli aspiranti vigili urbani che ambiscono a ottenere il famigerato posto fisso nella pubblica amministrazione, a tempo pieno e indeterminato.

Proprio a causa dell'elevato numero di concorrenti che si sono proposti per quei sette posti si dovrà procedere a una preselezione dalla quale usciranno i concorrenti che affronteranno le prove vere e proprie del concorso. E per svolgere questa preselezione occorrerà individuare una location adeguatamente spaziosa per poter ospitare l'esercito di candidati durante la prova.

Intanto la dirigente del settore amministrativo Simonetta La Rocca ha firmato la determina che individua le otto figure che comporranno la commissione esaminatrice del concorso. L'organismo sarà così composto: presidente Dino Padovani, dirigente del settore polizia locale del Comune di Sora; membri effettivi Daniele Tasca, dirigente dell'area politiche degli enti locali, polizia locale e lotta all'usura, e Rosanna Picano, già dirigente del settore polizia locale del Comune di Formia e attualmente dirigente del settore affari generali e anagrafe dello stesso Comune; membro supplente Azzurra Zangrilli, istruttore direttivo di vigilanza/ufficiale di polizia locale, vice commissario aggiunto del Comune di Alatri; in sostituzione, per eventuale impossibilità sopravvenuta, Rosanna Picano; il segretario di commissione sarà Lorenzo Fiorini, responsabile del settore finanziario-amministrativo e dell'ufficio risorse umane del Comune di Sora.

Nella determinazione si legge anche che all'individuazione dei membri aggiunti, per gli esami di lingue straniere e materie speciali, si provvederà con una successiva nomina.

Ora si attende la scelta del luogo in cui svolgere la preselezione per fissare la data della prima prova. Oltre ai sette nuovi vigili urbani che verranno assegnati al corpo di polizia locale di Sora, anche il Comune di Alatri attingerà dalla graduatoria del concorso per assumere altri agenti. Un'importante boccata d'ossigeno per gli organici delle due polizie locali ridotti ormai all'osso.