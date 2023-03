Erano in quattro, con i cappucci sulla testa. Sapevano di essere ripresi dalle telecamere ma irriconoscibili, specie a quell'ora, con il buio ormai fitto. Sono entrati in azione infrangendo la vetrina dell'entrata e hanno preso il denaro contante presente nella cassa oltre a diversi oggetti, tutti di piccole dimensioni ma di un certo valore commerciale, comodi da infilare in un sacco e fuggire via.

Un'altra notte, un altro furto con scasso sul territorio ceccanese. Stavolta è toccato al piccolo centro commerciale "Panda Famiglia" che sorge lungo la Monti Lepini, poco lontano dal confine con Frosinone. Giovedì scorso i ladri erano entrati in azione nel supermercato "Acqua e Sapone", nel quartiere Di Vittorio, dove avevano scassinato una serranda e ripulito la cassa principale in cui si trovavano circa 5.000 euro. La notte successiva l'assalto alla tabaccheria "Palmesi", nella parte bassa della città, anche qui dopo avere scassinato la grata e la porta d'ingresso, trafugando una grande quantità di gratta e vinci per circa seimila euro. Sabato notte il nuovo colpo, intorno alle 22. Il "Panda Famiglia" era chiuso e non c'era nessuno.

L'allarme non era stato inserito, ma le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena: quattro malviventi si sono avvicinati a piedi, hanno infranto il vetro della porta d'ingresso con una spranga, sono entrati e sono usciti dopo una manciata di minuti: il tempo di arraffare circa 700 euro in contanti e alcuni oggetti esposti, tra questi le penne di marca più costose.

Sarebbe stato un addetto alla vigilanza notturna a dare l'allarme. Sul posto si sono recati i carabinieri insieme al responsabile del centro commerciale che ha presentato denuncia e messo subito a disposizione dei militari le immagini riprese dalle telecamere.

La banda di ladri non si è accontentata e ha puntato anche uno stabilimento del settore meccanico che sorge vicino al "Panda Famiglia", dove sono in corso le verifiche sul materiale rubato.

I carabinieri indagano a tutto campo per individuare i responsabili della serie di colpi messi a segno negli ultimi giorni. Potrebbe trattarsi della stessa banda.