Acqua Fiuggi torna a correre veloce e lo fa questa volta con il servizio courtesy sui vagoni di Italo in tutte le sue tratte dell'alta velocità servite dalla compagnia ferroviaria, dove da pochi giorni Acqua Fiuggi è fornitore ufficiale in tutti i punti ristoro.

Un gran bel colpo della nuova governance dell'azienda termale e d'imbottigliamento che già in pochi giorni ha portato a casa importanti contratti commerciali con distributori leader negli USA, mentre registra work in progress su nuove ed importanti collaborazioni commerciali in diversi Paesi del pianeta.

Siamo al preludio di un piano industriale molto più ampio che pensato intorno alla sostenibilità punta a fare di Fiuggi la città dell'acqua, della salute e della innovazione.

Ed è in questo ambito che va visto anche il progetto strategico sulla longevity, ormai in fase avanzata, sono stati già effettuati i primi sopralluoghi con esito positivo, e che vede il Policlinico Gemelli partner dell'azienda termale fiuggina. La punta di diamante di un insieme di prestazioni che andranno ad articolarsi all'interno della fonte Bonifacio VIII attraverso nuovi concetti nel mondo della sanità, del benessere e della qualità della vita a 360 gradi.

«Tutto questo è soltanto l'inizio – spiega Gianfranco Battisti neo presidente di ATF S.p.A. – lo facciamo perché spinti soltanto dall'amore per il territorio, il desiderio di ricostruire un valore, condividendo con gli sackeoder un bene comune che parte da un marchio noto e storico com'è Fiuggi».

L'asticella è fissata piuttosto in alto, nella direzione di un progetto globale che andrà a riguardare l'intero distretto termale, coinvolgendo anche i comuni limitrofi intorno ad un piano strategico tutto teso al rilancio, in grado di attrarre nuovi flussi turistici su scala planetaria. «Fiuggi ha tutte le caratteristiche per essere rilanciata» chiude Gianfranco Battisti che questa sfida ha abbracciato insieme a Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo e Nicola Benedetto. Musica per le orecchie degli operatori economici locali che già registrano oltre 6 milioni d'investimenti da parte di ATF S.p.A e ne annuncia altri 10 nei prossimi mesi. Ennesima dimostrazione che il progetto di privatizzazione voluto dalla giunta guidata dal sindaco Alioska Baccarini, non solo era l'unica opzione possibile, ma di gran lunga la soluzione migliore per Fiuggi.