È stato sottoposto alle cure necessarie presso l'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina il giovane di Coreno Ausonio che è stato ferito ad una mano con un taglierino dal titolare di un esercizio pubblico di Spigno Saturnia. Le lesioni sono state giudicate guaribili in sessanta giorni.

I fatti risalgono alla tarda serata di giovedì: secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Minturno, prontamente intervenuti sul posto, intorno alle 23 un venticinquenne di Coreno Ausonio sarebbe entrato in un locale nel comune di Spigno Saturnia. Poco dopo, per motivi che sono ancora tutti da chiarire, sarebbe scoppiata una discussione, un diverbio i cui toni sono saliti sempre di più, fino a quando il commerciante, un quarantenne, avrebbe ferito gravemente con un taglierino la mano del giovane.

Il ragazzo, prima accompagnato e soccorso presso il pronto soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia, nelle ore successive è stato trasferito nel nosocomio della città di Latina. Per lui si prevede una prognosi di due mesi.

I carabinieri, coordinati dal maggiore Michele Pascale, hanno ascoltato il giovane di Coreno Ausonio, quindi hanno informato il magistrato del Tribunale di Cassino che si occupa del caso. Per il titolare del locale di Spigano è scattata una denuncia per lesioni dolose. Anche il commerciante è stato sentito dai carabinieri. La ricostruzione esatta degli attimi concitati registrati nel locale sono al vaglio degli inquirenti: si scava sul movente dell'aggressione.