Il Comune vince una causa contro un privato che aveva chiesto 180mila euro all'ente.

Dopo la recente vittoria in tribunale del Comune contro la società esterna che gestiva il centro sportivo e non aveva versato i canoni annuali di affitto, né aveva effettuato la voltura dei contatori, l'ente incassa un'altra vittoria giudiziaria. Soddisfatto, ne dà notizia il sindaco sui social: «Vinta l'ennesima causa dal Comune, che così tutela il proprio patrimonio e non deve sostenere spese ingiuste.

Dopo quella relativa alla gestione in perdita delle strutture sportive, ancora una buona notizia per Ceprano, che riesce a far valere le proprie ragioni davanti ai giudici. Infondata l'istanza di un privato per ottenere 180mila euro dall'ente, in quanto, le procedure seguite dagli uffici comunali erano giuste. È l'ultima di una serie di cause chiuse positivamente per il Comune, che di fatto hanno sterilizzato richieste per oltre 4 milioni di euro. Non è mai semplice individuare le strade giuste, ma anche grazie alla professionalità dei legali scelti dal Comune Ceprano può respirare con maggiore serenità.

C'è tanta strada da fare - conclude il primo cittadino - Dobbiamo superare ancora molti ostacoli, soprattutto sulla parte corrente del bilancio, ma tutto quello che è stato possibile fare per migliorare ciò che avevamo trovato lo abbiamo fatto. In questi anni abbiamo avuto ragione in tante occasioni, anche quando sembravano situazioni compromesse e adesso la situazione generale è più tranquilla».