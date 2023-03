Costerà più la riparazione dell'ammontare del bottino. Il colpo, messo a segno l'altra notte, ha riguardato una pizzeria che di recente si è trasferita in via Appia, a Cassino. Un colpo fruttato poco meno di 200 euro, ma che ha comportato danni davvero ingenti per i proprietari. Sono proprio i titolari del locale "Gianpà" a denunciare pubblicamente l'accaduto sulla pagina social: «Ladri da quattro soldi. Avete sfondato le porte del nostro nuovo locale per rubare poco più di 200 euro (soldi della lotteria degli orsacchiotti). Che tristezza!».

E per rendere più chiara la situazione hanno anche allegato una foto del colpo. Non l'unico, purtroppo. Qualche ora prima a essere stata presa di mira (tra colpi tentati e riusciti) è stata la zona di San Vittore del Lazio, con artigiani e commercianti in strada per controllare le attività nel cuore della notte dopo l'innesco degli allarmi.