Un impatto violento su via Forca d'Acero in territorio di Sant'Elia Fiumerapido: grave un avvocato del Foro di Cassino. Il professionista era in sella alla sua bici quando, per cause ancora al vaglio della polizia municipale di Sant'Elia, è entrato in collisione con un fuoristrada. Il conducente è stato il primo ad allertare i soccorsi. Il professionista è stato trasportato in codice rosso in ospedale.