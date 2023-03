La parola "rilancio della città" sta coinvolgendo tutti i settori merceologici. Mentre i politici si preparano alla campagna elettorale e gli albergatori studiano nuove forme di pacchetti turistici per attirare nella cittadina termale un numero sempre maggiore di visitatori che, specialmente nei fine settimana, scelgono Fiuggi per trascorrere il loro tempo libero, anche il settore commerciale si sta organizzando alla grande.

La rinnovata fiducia nella ripresa, infatti, sta facendo sì che molte persone stiano aprendo nuove attività commerciali specie nel vecchio borgo. Negli ultimi tempi, infatti, sono nate nuove attività e alcune di quelle già esistenti sono state ampliate. Anche in via Casavetere, zona della città alta, lo scorso sabato un giovane fiuggino ha pensato bene di aprire la sua attività di auto service. Erano anni che nessuno osava aprire un'attività economica un po' per via della crisi e un po' per la pesante pressione fiscale. Ora questi ostacoli sembrerebbero superati da questi novelli commercianti che fanno ben sperare l'intera comunità fiuggina.

Il vecchio borgo è molto frequentato, sono tantissime le persone che visitano i vicoletti caratteristici, ci sono scorci panoramici invidiabili, strutture architettoniche che parlano di storia e di leggende, il folklore e la tradizione del popolo fiuggino si tocca con mano e si respira un'atmosfera particolare. Forse anche per questo i nuovi commercianti hanno ritenuto di aprire le loro attività a ridosso del centro storico, da sempre fulcro di interesse collettivo con la presenza del teatro comunale e un panorama mozzafiato.