Schiuma nel fosso Meringo, nel tratto Vado Gazzappa, a confine tra Ripi e Pofi. Tracce di schiumogeni sono apparse ieri pomeriggio, questa mattina la situazione è decisamente allarmante: montagne di schiuma sulle acque del torrente Meringo in territorio di Pofi, in quantità tale da raggiungere i rami della vegetazione che fiancheggia il fosso. Sul posto amministratori, vigili urbani, Arpa, Carabinieri Forestali. Ieri pomeriggio sono stati effettuati i prelievi per effettuare le analisi e stabilire la natura delle sostanze inquinanti presenti nella acque. Preoccupante non solo l'evidente schiuma che galleggia sull'acqua, quanto piuttosto le eventuali sostanze inquinanti presenti a livello microscopico.

I sindaci di Ripi Piero Sementilli e di Pofi Angelo Mattoccia si sono attivati immediatamente, il primo già ieri, il secobdo questa mattina. Sono state intetessate tutte le autorità competenti, oltre al Prefetto e la Procura. I sindaci sono preoccupati per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, sicuramente minacciati dall'indescrivibile montagna di schiuma.

Attualmente sono sul posto i sindaci e i Vigili urbani di Pofi che monitorano l'evolversi del fenomeno.