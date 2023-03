Un venticinquenne di Coreno Ausonio in ospedale per una grave ferita alla mano e un quarantenne di Spigno Saturnia denunciato per lesioni.

Questo il bilancio di un episodio avvenuto in un noto bar di Spigno Saturnia, situato lungo la Statale 630 Formia-Cassino, al termine di una discussione tra i due protagonisti.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Minturno, sembra che nel locale intorno alle ventitrè dell'altra sera era sopraggiunto il venticinquenne di Coreno Ausonio, che poco dopo, per motivi al vaglio degli inquirenti, ha avuto una discussione col titolare dell'esercizio pubblico.

Il diverbio ha assunto toni aspri, tanto che il commerciante ha ferito gravemente a una mano, con un taglierino, il giovane della valle dei santi, immediatamente accompagnato all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Qui i medici hanno prestato i primi soccorsi, giudicando guaribile il ferito in sessanta giorni.

Il trasferimento

Anzi, vista la gravità dei colpi inferti, che avevano interessato i vasi e anche i tendini, i sanitari hanno deciso di trasferire il paziente presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato preso in cura da specialisti. I Carabinieri, coordinati dal maggiore Michele Pascale, hanno ascoltato il ferito e poi hanno contattato il proprietario del locale, il quale ha ammesso le sue responsabilità e si è giustificato rimarcando il comportamento non proprio oxfordiano dell'avventore.

Un modo di fare che evidentemente ha provocato la reazione del commerciante, che lo ha ferito con un taglierino.

Gli inquirenti hanno così informato il magistrato del Tribunale di Cassino che si occupa del caso, che denunciava il quarantenne per lesioni dolose.

Un alterco che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, ma che comunque è costata una prognosi di due mesi al venticinquenne di Coreno.