Un vecchio proverbio recita che i ladri non dormono mai. Negli ultimi giorni, purtroppo, questo detto ha trovato conferma in città con due colpi piuttosto consistenti in altrettante attività commerciali.

Infatti, dopo il furto da 5mila euro messo a segno giovedì notte nel negozio "Acqua e Sapone", i malviventi hanno preso di mira, quasi 24 ore dopo, la tabaccheria Palmesi, in via Per Frosinone.

La dinamica

I soliti ignoti sono penetrati all'interno della rivendita di tabacchi e punto per spedizioni postali dopo avere scassinato la grata e forzato la porta di ingresso. Con notevole rapidità, i ladri hanno rubato un gran numero di gratta e vinci, per un valore complessivo di circa 6mila euro. Durante il raid, comunque, è entrato in funzione l'allarme del negozio, che subito ha attivato l'intervento dei carabinieri. Sul posto arrivano, insieme al titolare della tabaccheria, due pattuglie dell'Arma, una della stazione di Supino, l'altra del Nucleo radiomobile di Frosinone. Nonostante la tempestività dell'intervento, i malviventi sono riusciti a sfuggire ai militari, dileguandosi nella notte. Anche questa volta, però, come nel precedente furto da "Acqua e Sapone", le telecamere di sorveglianza dovrebbero aver ripreso gli autori del colpo.

Infatti i carabinieri di Ceccano al comando del luogotenente Fabio Laurentini, che hanno immediatamente avviato le indagini, stanno esaminando il video. Per la cronaca, la tabaccheria Palmesi era finita nel mirino dei ladri lo scorso agosto, quando però il furto andò a vuoto. Infatti, dopo avere aperto un buco nella parete posteriore per introdursi all'interno, i malavitosi vennero fermati da un pesante mobile, che non riuscirono a spostare. Sempre ieri, il titolare del negozio, Danilo Palmesi, ha pubblicato il suo amaro sfogo sui social: «Vorrei ringraziare le "brave" persone che mi hanno regalato una notte insonne in giro per Ceccano con i carabinieri - si legge sulla pagina Facebook dell'esercizio - perchè evidentemente non avevano altro da fare oltre un giro notturno nella mia tabaccheria. Andate a sudarvi il pane lavorando invece di rompere i... alla gente onesta!». Intanto, come abbiamo detto, sono in corso le accurate indagini dei carabinieri. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, è che gli autori del furto potrebbero essere gli stessi che hanno colpito da "Acqua e Sapone".