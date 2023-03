Inflitti sette mesi a Roberto Toson, 47 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Per opporsi all'applicazione delle manette, minacciò i carabinieri e prese a calci i mobili della caserma, rompendo poi con una testata il vetro della finestra. Queste le accuse per cui è finito sotto accusa Roberto Toson, padre di Mattia, il ventiduenne indagato per l'omicidio del diciannovenne di Alatri, Thomas Bricca. I fatti contestati risalgono ad agosto del 2018 nella caserma dei carabinieri di Alatri, dove l'uomo era stato convocato perché nei suoi confronti era stata disposta la sostituzione della misura cautelare, a cui era sottoposto, con quella della custodia in carcere.