Revocata la misura degli arresti domiciliari a un trentaseienne di Frosinone. I carabinieri, in seguito alla violazione della misura, hanno trasferito l'uomo in carcere. Da aprile dell'anno scorso era agli arresti domiciliari per reati riguardanti lo spaccio di stupefacenti, commessi nel 2021. Al termine delle formalità di rito i militari hanno trasferito l'arrestato nella casa circondariale di Frosinone, dove rimarrà a disposizione del tribunale di sorveglianza.