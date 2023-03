Tampona un'auto e invece di fermarsi a prestare soccorso e per tutti gli accertamenti a seguito di un incidente stradale, va via. Nei guai è finito un quarantenne frusinate. Nei giorni scorsi la conclusione delle indagini. L'uomo deve rispondere di lesioni personali colpose. I fatti contestati risalgono ad agosto dello scorso anno. L'uomo è difeso dall'avvocato Mario Cellitti.

La ricostruzione

Stando alle accuse, il quarantenne, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza e imperizia nella condotta di guida, in quanto non avrebbe posto in essere una manovra idonea a evitare lo scontro con la macchina che la precedeva, giunto all'altezza dell'incrocio con via Aldo Moro, ha tamponato un veicolo guidato da una donna e con a bordo nel sedile posteriore il figlio. Entrambi hanno riportato ferite nell'incidente. Stando sempre alle accuse, il quarantenne non si sarebbe fermato a prestare soccorso e tantomeno a fermarsi per essere identificato, ma è andato via. È finito così nei guai per lesioni colpose. Ora la conclusione delle indagini.