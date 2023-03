Da diverse settimane alcuni tratti della superstrada Sora-Ferentino sono interessati dai lavori. Mezzi, operai e segnaletica stradale comparsi in diversi punti, sia in direzione Sora, sia Ferentino. In questi giorni i lavori stanno interessando tratti tra Boville Ernica e Veroli, in particolare poco prima dello svincolo di Casamari. Le piogge insistenti dei mesi scorsi avevano danneggiato l'asfalto e i giunti, provocando anche diverse buche che creavano non pochi disagi agli automobilisti in transito. Nuovo asfalto e messa in sicurezza, dunque, su diversi tratti.

I lavori proseguiranno anche su altri punti che necessitano di messa in sicurezza. Intanto, vista la presenza di mezzi e operai, alcuni automobilisti e residenti della zona, rivolgono un appello per la messa in sicurezza anche del tratto sulla rampa allo svincolo di Casamari. Sotto la lente, infatti, da diverso tempo, ci sono l'asfalto dissestato, soprattutto su un lato della carreggiata, e un dislivello dei giunti allo svincolo della superstrada a Casamari.

Diversi gli appelli nel tempo, ma al momento la situazione è rimasta invariata. Gli automobilisti, i tanti che quotidianamente percorrono il tratto allo svincolo della superstrada Sora-Ferentino, all'uscita di Casamari, tornano a chiedere lavori di bitumazione e la sistemazione dei giunti sconnessi. «Siamo ovviamente contenti che tratti dissestati della superstrada vengano sistemati -sottolinea un automobilista - E per questo torniamo a chiedere, vista la presenza di mezzi e uomini, che interventi simili vengano predisposti ed effettuati anche sulla rampa di accesso alla superstrada a Casamari dove l'asfalto è deteriorato». «Basta percorrerla per capire la criticità ogni volta che si percorre il tratto» - conclude un altro automobilista.