Ancora bande di ladri senza scrupoli a disturbare il sonno dei cassinati. L'altra notte, poco dopo le 2.30, l'ennesimo episodio e il riaccendersi del tam tam sui gruppi social dedicati a indicare l'inizio di un'altra notte di paura. Un colpo, per fortuna sventato, è avvenuto sulla Casilina - in un piazzale - in territorio di San Vittore del Lazio. Un colpo sfumato per mera casualità, non come quello successivo di un'Audi - sempre in territorio sanvittorese - ai danni di un meccanico del posto.

Come ricostruito dai cittadini, il ladro sarebbe stato notato mentre si allontanava a bordo della vettura rubata poco prima. Ed è partito un inseguimento, fino a Teano. Poi il malvivente avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

Fondamentali saranno le telecamere delle numerose attività presenti nella zona dove è stato messo a segno il colpo: dalle immagini le forze di polizia potranno ottenere sicuramente qualche elemento in più sulla identità del ladro. Purtroppo non l'unico in circolazione. Sono gli stessi cittadini a chiedere più attenzione al territorio. «Siamo allarmati, temiamo una nuova ondata di furti come alcuni anni fa - spiegano alcuni residenti - Artigiani e imprenditori l'altra notte erano in giro perché sono scattati gli allarmi. Attività già colpite dalla crisi e dagli aumenti».