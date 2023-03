I funerali del senatore Bruno Astorre si svolgeranno alle ore 15 a Colonna Galleria, al campo sportivo in via Colle Sant'Andrea. Prima, per chi volesse dare un ultimo saluto al segretario del Pd Lazio, la camera ardente è stata allestita presso il Senato della Repubblica, sala Nassiriya. Ieri è stata aperta dalle 14 alle 20, oggi lo resterà dalle 9 alle 12. Bruno Astorre era alla sua terza legislatura consecutiva come senatore. In precedenza aveva ricoperto ruoli di primo livello alla Regione Lazio: assessore e presidente dell'aula. Dalla provincia di Frosinone in tanti saranno presenti alle esequie.

Bruno Astorre era molto conosciuto anche in Ciociaria. Il segretario regionale dei Democrat era stato presente alle ultime comunali di Frosinone e in ogni caso sempre era intervenuto quando c'erano delle situazioni complicate da mediare e da risolvere. La sua morte, avvenuta lo scorso 3 marzo, ha scosso non soltanto la comunità politica del Pd ma tutti. Astorre si è sempre distinto anche per la sua straordinaria carica umana.