Scontro fra due auto e un furgone sulla Casilina. Elitrasportato un giovane di Ripi coinvolto nel sinistro che ha riportato fratture agli arti inferiori e trauma toracico. L'incidente si è verificato intorno alle 9, in prossimità di via Sfratti, non lontano dalla casa cantoniera. Coinvolte due automobili, Lancia Y, condotte una da una donna di Ceprano, l'altra dal giovane di Ripi elitrasportato, e un furgone, su cui viaggiava solo una persona. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Arce, gli operatori del 118 e l'eliambulanza che è atterrata su un terreno vicino alla Casilina ed ha poi trasportato il ragazzo.

Traffico bloccato per oltre un'ora, tanti automobilisti in coda hanno invertito il senso di marcia ed effettuato percorsi alternativi. La Casilina continua ad essere scenario di sinistri, anche gravi, registrati frequentemente su tratti critici come quello della casa cantoniera dove a cadenza settimanale si registrano incidenti e dove in passato ci sono stati anche investimenti.