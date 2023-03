Trasferito all'ospedale di Cassino, dove sarà eseguita l'autopsia, il corpo del sorano di 74 anni che ieri è stato trovato senza vita in prossimità del pronto soccorso di Sora. Da prime indiscrezioni sembrerebbe che l'anziano fosse entrato lunedì al pronto soccorso del Santissima Trinità di Sora a seguito di un malore. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sora che hanno sequestrato la cartella clinica. Inizialmente la morte dell'uomo è stata avvolta da un velo di mistero in riferimento al luogo del ritrovamento della salma. Dalla ricostruzione dei sanitari il corpo dell'uomo non è stato rinvenuto nel parcheggio del nosocomio.

Ad intervenire sui fatti il direttore generale della Asl di Frosinone Angelo Aliquò.

"L'uomo è morto in ospedale, si era allontanato ed è stato ritrovato dopo un po', poi è morto. Questa mattina stiamo facendo audit per capire cosa sia successo".

Sconvolti per l'improvvisa morte parenti ed amici che restano in attesa di conoscere la data dei funerali per porgere l'ultimo saluto al loro caro.