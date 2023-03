Incidente poco fa lungo via Casilina a Ceprano, al chilometro 101,150. Una persona è rimasta ferita a seguito dell'impatto ed è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Umberto I di Roma. Il tratto di strada è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le forze dell'ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.