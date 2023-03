Ennesimo schianto in via Appia, all'incrocio con Campo dei Monaci. Per cause ancora al vaglio della polizia due utilitarie dopo l'impatto finiscono nel fossato. Tanta la paura, soprattutto perché a seguito dell'urto gli abitacoli sono rimasti serrati. E per estrarre i conducenti si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino, prontamente intervenuti. Una volta sul posto la squadra del distaccamento di Cassino ha tratto in salvo i conducenti della Opel e della Punto e provveduto a recuperare i mezzi, rimasti in bilico nel fosso. I feriti, per fortuna non gravi sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Non sono mancate le polemiche dei residenti che hanno sottolineato come servano dissuassori o altri sistemi per ridurre la velocità in un tratto dove i mezzi mantengono sempre velocità sostenute.