Arriva a bordo di una Jeep ed entra "puntuale" nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano. Confermate dunque le previsioni: l'ad Stellantis Carlo Tavares è in visita nella fabbrica laziale, a partire da qualche minuto prima delle 7.30, per parlare con la dirigenza interna, visitare le linee presto destinate all'elettrico e incontrare le Rsa di stabilimento. Giornata importante per il territorio: l'attesa è tutta legata alle parole che pronuncerà e al futuro che vorrà disegnare per Cassino Plant, un sito destinato a diventare l'hub del Premium dell'intera multinazionale.