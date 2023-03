Rubinetti a secco domani in diversi Comuni per alcuni lavori di manutenzione programmata. Acea Ato 5 comunica che gli interventi di manutenzione già programmati da Acqua Campania negli impianti di loro competenza comporteranno una sospensione del flusso idrico dalle 9 alle 16 a Cassino, Cervaro, San Vittore del Lazio, Sant'Apollinare e Pignataro Interamna.

Nel dettaglio, a Cassino le vie interessate saranno: Collecedro, Selvone, Appia Nuova Sp8 I, Gargano Ricci, Collecanne, Antidonati, Palombo, Mutaro, parte di via Colle San Germano, Scafetta, Panaccioni, Collenuovo, Casali San Montino, Mandrine e Guado del Lupo.

A Cervaro la sospensione idrica riguarderà via Rotarelle, Pantano, Mastrazza, Parasacchi, S. Maria Maddalena, Casilina, Campolungo, Sordella, Isola Tocca, Colle Taverna, Macerine, Porchio, Renidio, Marandola, delle Querce, Collecedro di Cervaro. E possibili abbassamenti di pressione sono previsti nel restante territorio comunale. L'intero Comune di Pignataro Interamna sarà senz'acqua. A Sant'Apolinare: le Giunture, via Fontana di Lella, Domenico Mallozzi, Colle della Corte. Nel Comune di San Vittore del Lazio, invece, rubinetti a secco in via Porchio, via Granarelli, via della Stazione, Ss430, San Cesario, via Tascelloni.