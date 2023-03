Grande trambusto questa mattina su viale San Domenico. Sul posto gli agenti del commissariato di Sora dopo aver ricevuto una segnalazione della presenza di un bossolo di una pistola sulla panchina davanti agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Sono stati eseguiti i rilievi ma non è stato trovato nessun biglietto. E neppure risultano episodi singolari. Per il momento non sembrano esserci legami tra il bossolo e gli uffici le cui mura, ricordiamo, erano state imbrattate da scritte lo scorso novembre.