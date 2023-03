Ennesimo incidente su via Cellaro. Nel tardo pomeriggio di oggi due auto, guidate da due donne, sono entrate in collisione. La Citroën è rimasta al centro della carreggiata, mentre l'Audi è finita contro un palo. Ad arrivare gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. Nell'Audi presenti anche due minori. Sul posto anche gli operatori del 118. Sia le donne che i bambini sono stati trasportati all'ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti.