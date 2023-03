Controlli a tappeto per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Con l'ausilio delle unità antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Roma Santa Maria di Galeria, nelle serate di venerdì e sabato, i carabinieri hanno sequestrato a Sora singole dosi di sostanza stupefacente. Sono stati proprio Natan e Wagner, i due pastori tedeschi venuti in supporto ai carabinieri della compagnia di Sora, a segnalare ai militari alcuni giovani. Complessivamente sono state segnalate quattro persone come assuntori, un cinquantaquattrenne residente a Castelliri e tre diciassettenni stranieri domiciliati in una struttura socio assistenziale del territorio. Infine, una persona è stata denunciata.

I controlli sono proseguiti lungo le strade principali del territorio. Ad Alvito, un cinquantenne residente nella Valle di Comino, è stato fermato alla guida della propria Fiat Tipo in evidente stato di alterazione psico-fisica, rifiutando di sottoporsi all'alcol test. Rischia la denuncia e la confisca dell'auto. A margine delle attività preventive i carabinieri hanno arrestato un sessantasettenne, in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di sorveglianza di Roma. L'uomo dovrà scontare nove mesi di reclusione per atti persecutori, lesioni e violenza commessi negli anni scorsi.