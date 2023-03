Senso unico alternato da due semafori e cantiere aperto nel centro di Broccostella per i lavori sui marciapiedi. Un disagio per i tanti automobilisti che transitano sulla trafficata strada regionale, necessario però per apportare delle importanti migliorie.

Il sindaco Domenico Urbano illustra l'intervento in corso confermando che la sua squadra di governo è concentrata sul tema della sicurezza e sul decoro urbano. E assicura che nell'arco di un paio di mesi i lavori dovranno concludersi.

«L'intervento è relativo alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi lungo un tratto della regionale "Della Vandra", finalizzato al loro adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche - spiega il sindaco - L'intervento è finanziato con decreto della giunta regionale 157/2021. La somma necessaria per la realizzazione delle opere ammonta a 250.000 euro, di cui 187.727,37 per i lavori (comprensivi di 7.090,92 euro per gli oneri della sicurezza) ed 62.272,63 euro per le somme a disposizione dell'amministrazione. I lavori sono gestiti direttamente da Astral. Sono interessati dall'area di cantiere circa 630 metri lineari complessivi, sui lati destro e sinistro».

Non solo marciapiedi. «Sempre da Astral - aggiunge Urbano - sono stati già appaltati i lavori per il rifacimento manto di asfalto per gran parte della regionale Della Vandra nel territorio di Broccostella. Inoltre, per il 2023 Astral ha in programma un altro intervento sostanzioso, per circa 499.000 euro, per la messa in sicurezza e l'adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche per gran parte dei marciapiedi a servizio diretto ed indiretto dell'istituto comprensivo "Evan Gorga" di Broccostella. Praticamente, grande attenzione alla sicurezza, alla piena fruibilità e al decoro del paese».

Quanto ai tempi di conclusione dell'intervento in corso, il sindaco dice: «Salvo imprevisti, i lavori dureranno un paio di mesi".