Un bambino di un anno e mezzo è morto investito da uno scuolabus. La tragedia è avvenuta a Casette d'Ete in provincia di Fermo. Il piccolo è stato travolto dal mezzo sul quale la mamma aveva appena fatto salire la sorellina. Forse voleva seguirla e per questo, dal marciapiede, si è diretto verso la strada proprio nel momento in cui il bus si è messo in marcia.